Son dakika haberi: 8 yaşında kaçırılan Ekrem Şeflek'in kardeşi: O fotoğrafı çeken askerle tanışmak isteriz

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 206 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 536'ncı günde de sürüyor. Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 8 yaşında çobanlık yaparken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ağabeyi Ekrem Şeflek için eyleme katılan Erdal Şeflek, ellerindeki son fotoğrafla ağabeyini aradıklarını belirterek, "Fotoğrafı, bayram günü asker ağabeylerimiz çekti. Elimizde kalan son fotoğraf budur. Bu fotoğraf olmasaydı, ağabeyimle ilgili hiç fotoğraf olmazdı. Bu fotoğrafı çeken asker ağabeye çok teşekkür ederim. Onu görmek isteriz. Onu tanıyıp konuşmak isteriz" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun ile en son Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.'ELİMİZDE KALAN SON I'Siirt'in Şirvan ilçesi Ormanbağ köyünde, 8 yaşında çobanlık yaparken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Ekrem Şeflek için dün oturma eylemine katılan Erdal Şeflek, ağabeyinin tek fotoğrafının askerle çektirdiği fotoğraf olduğunu belirterek, "Fotoğrafı bayram günü asker ağabeylerimiz tarafından çekildi. Elimizde kalan son fotoğraf budur. Bu fotoğraf olmasaydı, ağabeyimle ilgili hiç fotoğraf olmazdı. Bu fotoğrafı çeken asker ağabeye çok teşekkür ederim. O asker ağabey, büyük ihtimalle şu an yaklaşık 55 yaşlarındadır. Onu görmek isteriz. Onu tanıyıp konuşmak isteriz. Buraya gelmem onun da sayesindedir. Bu fotoğraf olmasaydı, onunla ilgili fotoğraf olmayacaktı. Fotoğraftakiler de mahalle arkadaşlarıdır. Fotoğrafı da büyüttük ve 1994 yılından beri fotoğrafı hatıra olarak saklıyoruz" diye konuştu.Tunceli'nin Pertek ilçesinde 2014 yılında 17 yaşındayken kandırılarak, kaçırılan kızı Alev için oturma eylemini sürdüren Güllü Turan da evladına teslim olması yönünde çağrıda bulunarak, "Kızım evine dönsün artık. Onlar ellerini kızımın üzerinden çeksinler. Kızım PKK tarafından götürüldü. Kızım HDP'nin binasına girip çıkıyormuş. Biz yavrumun eve gelmesini bekledik, gelemedi. Kızımın gelmesini çok istiyorum. Güvenlik güçlerine teslim olup dönsünler. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu; onu da Allah bilir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat ÖZDEMİR