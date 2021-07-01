Son dakika haberi | 8 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı
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Son dakika haberi | 8 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı

Son dakika haberi | 8 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre KONYA'da, 8 metrelik boş kuyuya düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

KONYA'da, 8 metrelik boş kuyuya düşen 2 yavru kedi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. 

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'ndeki Cumhuriyet Eski Otobüs Hareket Şefliği bahçesindeki kuyuya 2 yavru kedinin düştüğü ihbarını aldı. Söz konusu adrese giden itfaiye ekipleri, halatla kuyuya inip, kedileri çantaya koyup çıkardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen yavru kediler, sahipleri olan iki çocuğa teslim edildi. 


Son dakika haberi | 8 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | 8 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | 8 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı
Son dakika haberi | 8 metrelik kuyuya düşen 2 yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih Büyüksamancı

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