Son dakika haberi | 8 Mart'taki eyleme katıldıkları gerekçesiyle gözaltı kararı alınan 18 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı
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Son dakika haberi | 8 Mart'taki eyleme katıldıkları gerekçesiyle gözaltı kararı alınan 18 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

11.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 21:05
Son dakika haberi | 8 Mart'taki eyleme katıldıkları gerekçesiyle gözaltı kararı alınan 18 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı

Son dakika haberleri: Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntülerin incelenmesi üzerine haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntülerin incelenmesi üzerine haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheli, adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen gösterilerin ardından çeşitli sloganlar attıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheliden biri yaşı küçük 13'ü dün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haklarında "Cumhurbaşkanına hakaret" ile "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı öğrenilen şüpheliler, Güvenlik ve Çocuk Şube müdürlüklerindeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüphelinin de adli işlem yapılan Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldikleri ve ifadelerinin alındığı öğrenildi.

İfade alan başsavcılık, tüm şüphelileri kimi adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi hakimlik, 4 şüpheli hakkında "yurt dışına çıkma yasağı" ve "imza yükümlülüğü", biri 18 yaşından küçük 14 şüpheli hakkında ise "imza yükümlülüğü" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

Valilik açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Beyoğlu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde çeşitli gruplarca "Feminist Gece Yürüyüşü" adı altında yapılan eylem sonrasında slogan atan gruba ait görüntülerin incelendiği belirtildi.

Açıklamada, "Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 10 Mart'ta düzenlenen operasyonda açık kimlikleri tespit edilen 18 şüpheliden biri yaşı küçük olmak üzere 13 şüpheli yakalanmıştır. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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