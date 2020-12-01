Son dakika haberi | 8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Son dakika haberi | 8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü

01.12.2020 13:13 | Son Güncelleme: 01.12.2020 13:19
Son dakika haberi | 8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü

Son dakika gündem haberine göre MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavirüse yakalanan anne-baba ile oğulları, 8 gün içinde hayatlarını kaybetti.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde koronavirüse yakalanan anne-baba ile oğulları, 8 gün içinde hayatlarını kaybetti.

İlçeye bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Aydın (83), 22 Kasım günü rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Aydın, tedaviye alındığı Tarsus Devlet Hastanesi'nde 2 gün sonra hayatını kaybetti. Mehmet Aydın, gözyaşları arasında toprağa verilirken, eşi Ayşe Aydın (80) ile oğlu Musa Aydın'ın (59) testleri de pozitif çıktı. Durumları ağırlaşan anne ve oğlu, 28 Kasım günü Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Musa Aydın, 30 Kasım günü hastalığa yenik düşerken, annesi Ayşe Aydın da aynı gün hayatını kaybetti. Anne ve oğlu  Eshab-ı Kehf Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu da bir zamanlar kedicikmiş! Görüntüleri ortaya çıktı
Sosyal medya devlerini hizaya sokmaya kararlı! Bir kez daha ayar verdi
Sosyal medya devlerini hizaya sokmaya kararlı! Bir kez daha ayar verdi
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor
Koronanın en erken görülen belirtisi ortaya çıktı! 12 gün boyunca sürüyor

Son dakika haberi | 8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

İlgili Haberler

Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Trafik kazasında iki kardeş öldü, anne ve baba yaralandı
Son dakika haberi: Kuaför kadın ve birlikte yaşadığı eski eşi, 4 gün arayla koronavirüsten öldü
Son dakika haberi: Kuaför kadın ve birlikte yaşadığı eski eşi, 4 gün arayla koronavirüsten öldü
Baba ve oğul koronavirüsten hayatlarını kaybetti
Baba ve oğul koronavirüsten hayatlarını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Alaattin Çakıcı Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Ajda Pekkan Emel Müftüoğlu
Spor Falcao Samatta Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba
Tüm Haberler Kar Kabine Aralık Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | 8 günde baba, anne ve oğul koronavirüsten öldü - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 13:27:43. #1.15#
title