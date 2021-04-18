Son dakika haberi... 79 yaşındaki kadın iftar saatinde pencereden düşerek öldü
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Son dakika haberi... 79 yaşındaki kadın iftar saatinde pencereden düşerek öldü

Son dakika haberi... 79 yaşındaki kadın iftar saatinde pencereden düşerek öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar'da 79 yaşındaki kadın, oturduğu 1. kattaki evin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da 79 yaşındaki kadın, oturduğu 1. kattaki evin penceresinden aşağı düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Cumhuriyet Mahallesindeki 3 katlı binanın birinci katındaki evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Güler Teke (79) isimli yaşlı kadın, iftar saatinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı evin penceresinden beton zemine düştü. Yaklaşık 6 metre yüksekten yere çakılan yaşlı kadın kanlar içinde kalırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine 112 Acil Sağlık ambulansı geldi. Ambulansla Teken Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri, evde ve kadının düştüğü yerde detaylı bir inceleme yaptı. Teke'nin oğlu İbrahim Teke ise annesinin düşmüş mü yoksa atlamış mı olduğunu bilmediklerini ifade etti.

Öte yandan, hayatını kaybeden Teke'nin kızı, yatalak olan damadı ve torunu ile aynı evde yaşadıkları öğrenildi.

Olayla ilgili polis tarafından başlatılan inceleme çalışmaları devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberi... 79 yaşındaki kadın iftar saatinde pencereden düşerek öldü
Son dakika haberi... 79 yaşındaki kadın iftar saatinde pencereden düşerek öldü
Son dakika haberi... 79 yaşındaki kadın iftar saatinde pencereden düşerek öldü
Son dakika haberi... 79 yaşındaki kadın iftar saatinde pencereden düşerek öldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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