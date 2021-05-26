Son dakika haberi! 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Türkiye'nin de destek verdiği işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı,...
Son dakika haberi... 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Türkiye'nin de destek verdiği işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı, İsrail'in aleyhte çabalarına rağmen kabul edildi.
74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Türkiye'nin de destek verdiği işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı, İsrail'in aleyhte çabalarına rağmen kabul edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ