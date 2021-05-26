Son dakika haberi! 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Türkiye'nin de destek verdiği işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı,...
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Son dakika haberi! 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Türkiye'nin de destek verdiği işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı,...

Son dakika haberi! 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Türkiye'nin de destek verdiği işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı,...
Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Türkiye'nin de destek verdiği işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı, İsrail'in aleyhte çabalarına rağmen kabul edildi.

74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Türkiye'nin de destek verdiği işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı, İsrail'in aleyhte çabalarına rağmen kabul edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bayram Altuğ

74. Dünya Sağlık Asamblesinde Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi
74. Dünya Sağlık Asamblesinde Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı kabul edildi
İsrail'den ABD'nin Filistin ile ilişkiler için Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararına itiraz
İsrail'den ABD'nin Filistin ile ilişkiler için Kudüs'teki konsolosluğu yeniden açma kararına itiraz
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Son dakika haberi! 74. Dünya Sağlık Asamblesi'nde, Türkiye'nin de destek verdiği işgal altındaki Filistin topraklarındaki sağlık koşullarına ilişkin karar tasarısı,... - Haberler
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