72 yaşındaki KOAH hastası, 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

72 yaşındaki KOAH hastası, 5 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

MUŞ'ta, kar yağışı ve tipi nedeniyle köyde mahsur kalan yatağa ve cihaza bağlı 72 yaşındaki KOAH hastası Sabri Kırmızıyıldız, il özel idaresi ekiplerinin 5 saatlik zorlu çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle, merkeze 50 kilometre mesafedeki Gündoğan Köyü'nün yolu ulaşıma kapandı. Gündoğan Köyü'nde rahatsızlanan yatağa ve cihaza bağlı KOAH hastası Sabri Kırmızıyıldız(72) için 112 ve il özel idaresi ekiplerinden yardım istendi. Hasta için bölgeye gelerek yol açma çalışması başlatan ekipleri, tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı alanları zorlu çalışmayla açabildi. Görüş mesafesinin zaman zaman 5 metreye kadar düştüğü yolda büyük zorlukla köye ulaşan iş makinesi, ambulansın toprak zeminde batma riskine karşı sağlıkçıları iş makinesiyle hastanın evine ulaştırdı. Evden alınan hasta 112 ekipleri tarafından yaklaşık 500 metre sedyeyle taşınarak, ambulansa alındı. İlk müdahalesi burada yapılan Sabri Kızılyıldız, daha sonrasında Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

15 yıldır babasının KOAH hastası olduğunu belirterek, 112 ile karla mücadele ekiplerine teşekkür eden Hakan Kırmızıyıldız, elektrik kesintisi nedeniyle ardım istediklerini söyledi. Kırmızıyıldız, 'Elektrik olduğu zaman makinelerle idare ediyoruz. Ama elektrik kesintisi olduğu zaman hiç imkan olmuyor. Yollar kapalı olduğu için kendimiz götüremiyoruz. Yollar açık olsa dahi yatalak hasta olduğu için kendimiz götüremiyoruz ambulansın gelmesi lazım. Sağ olsun ekipler geldi yardım ettiler, yolu açtılar şimdi hastamızı götürmeye çalışacağız" diye konuştu.

İl Özel İdaresi'ne ait iş makinesi operatörü Necat Aslan ise, merkeze 50 kilometre mesafedeki Gündoğan Köyünde hasta bilgisi aldıklarının ardından hemen bölgeye doğru yola çıktıklarını belirterek, 'Muş İl Özel İdaresi olarak gece gündüz demeden ulaşımı vatandaşa sağlayıp hastamızı kurtardık. 5 saatlik çalışmayla hastayı kurtararak ambulansa teslim ettik. Tipi ve fırtına nedeniyle yer yer 3 metre karın olduğu yerlerde ulaşımı açabilmek için çok zorlandık ve ulaşımı sağladık. Sağlık ekiplerini ambulansın toprak yolda batma riski olur diye iş makinesiyle hasta evine bıraktım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı