Son dakika haberi | 70 yaş üstü vatandaşlara CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
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Son dakika haberi | 70 yaş üstü vatandaşlara CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

11.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:40

Son dakika gündem haberi... Aşı yapılan vatandaşlar Aşı yapılan vatandaşların konuşması ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu 70 yaş üstü vatandaşlara yapılmaya başlandı.

Aşı yapılan vatandaşlar

Aşı yapılan vatandaşların konuşması ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu 70 yaş üstü vatandaşlara yapılmaya başlandı.

Son dakika haberi | 70 yaş üstü vatandaşlara CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Son dakika haberi | 70 yaş üstü vatandaşlara CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Son dakika haberi | 70 yaş üstü vatandaşlara CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
Son dakika haberi | 70 yaş üstü vatandaşlara CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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