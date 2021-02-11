Son dakika haberi | 70 yaş üstü vatandaşlara CoronaVac aşısının ilk dozu yapılmaya başlandı
11.02.2021 10:35 | Son Güncelleme: 11.02.2021 10:40
Son dakika gündem haberi... Aşı yapılan vatandaşlar Aşı yapılan vatandaşların konuşması ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu 70 yaş üstü vatandaşlara yapılmaya başlandı.
Aşı yapılan vatandaşlar
Aşı yapılan vatandaşların konuşması ANKARA - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kullanılacak CoronaVac aşısının ilk dozu 70 yaş üstü vatandaşlara yapılmaya başlandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey