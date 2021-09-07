Son dakika haberi... 70 bin lira dolandırdılar, paranın yatırıldığı hesabın sahibinin ihbarıyla yakalandılar

Gelen son dakika haberlerine göre MERSİN'de kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp Edirne'de yaşayan M.A.'nın 70 bin TL'sini dolandıran 3 kişi, parayı yatırdıkları hesabın sahibinin, şüphelenip polise ihbarda bulunması üzerine yakalandı.

MERSİN'de kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp Edirne'de yaşayan M.A.'nın 70 bin TL'sini dolandıran 3 kişi, parayı yatırdıkları hesabın sahibinin, şüphelenip polise ihbarda bulunması üzerine yakalandı.

Mersin'de yaşayan Y.K.'nin banka hesabına, arkadaşı S.E.'nin ricası üzerine 70 bin TL para transferi yapıldı. S.E., arkadaşı Y.K.'ye parayı, bankadan çektikten sonra yanına gönderdiği G.T. ve Ö.E.'ye teslim etmesini istedi. Durumdan şüphelenen Y.K., polisi arayarak hesabına bilgisi dışında 70 bin TL yatırıldığını ve bazı kişilerin parayı çekip kendilerine vermelerini istediği ihbarında bulundu. Bunun üzerine banka şubesine giden Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri G.T., Ö.E. ve S.E.'yi gözaltına aldı.Araştırmayı derinleştiren ekipler, paranın dolandırıcılıkla elde edildiğini tespit etti. Kendilerini kamu personeli olarak tanıtan şüphelilerin, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan M.A.'yı dolandırdığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın