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Son dakika haberi | 7 yaşındaki Muzaffer, video izleyip kraker yerken öldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... 7 yaşındaki Muzaffer, video izleyip kraker yerken öldü Adana'da 7 yaşındaki çocuk annesinin cep telefonunda video izleyip bir taraftan da kraker yerken, soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti Baba Aykut Gül, çocuğunun mezarı başında gözyaşlarına boğuldu Adana'da 7 yaşındaki çocuk...

ADANA (İHA) - 7 yaşındaki Muzaffer, video izleyip kraker yerken öldü

Adana'da 7 yaşındaki çocuk annesinin cep telefonunda video izleyip bir taraftan da kraker yerken, soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti

Baba Aykut Gül, çocuğunun mezarı başında gözyaşlarına boğuldu

ADANA - Adana'da 7 yaşındaki çocuk annesinin cep telefonunda video izleyip bir taraftan da kraker yerken, soluk borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Sultan-Aykut Gül çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan 7 yaşındaki Muzaffer Gül, iddiaya göre, evde akşam annesinin cep telefonunu alarak, video izlemeye başladı. Bir yandan da elindeki krakerden yiyen Muzaffer'in bir süre sonra nefesi kesildi ve uzandığı koltuktan yere yığıldı. Oğlunun fenalaştığını fark eden Aykut Gül, hemen kendi aracıyla özel hastaneye götürdü.

Soluk borusuna kraker kaçtığı anlaşılan Gül, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Muzaffer Gül'ün cenazesi, dün öğleden sonra ailesine teslim edildi. Minik Gül'ün cenazesi Kızılkaş Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Oğlunun gözleri önünde hayatını kaybettiğini anlatan baba Gül, "Yemeğini yedikten sonra elindeki çubuk krakerle gülerek telefondan video izliyordu. Bir anda telefon elinden düştü sonra yere yığıldı. Hastaneye yetiştirdik ama hayatını kaybetti" dedi.

Baba Gül, bugün sabah saatlerinde de oğlunun mezarına gitti. Baba Gül, mezar başında dua edip gözyaşların boğuldu. Çocuktan ise geriye 10 Kasım töreninde çekilen görüntüler kaldı.

Son dakika haberi | 7 yaşındaki Muzaffer, video izleyip kraker yerken öldü

Son dakika haberi | 7 yaşındaki Muzaffer, video izleyip kraker yerken öldü

Son dakika haberi | 7 yaşındaki Muzaffer, video izleyip kraker yerken öldü

Video izleyip kraker yerken öldü

Video izleyip kraker yerken öldü

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İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Son Dakika Haberleri

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