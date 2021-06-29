Son dakika haberi! 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİÇorlu'da sahte içki nedeniyle 8'i entübe 15 kişinin hastanede tedavisi sürerken, polis operasyonlarında adreslerinde sahte içkiler ele geçirilen 6 şüpheliden büfeci Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklandı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çorlu'da sahte içki nedeniyle 8'i entübe 15 kişinin hastanede tedavisi sürerken, polis operasyonlarında adreslerinde sahte içkiler ele geçirilen 6 şüpheliden büfeci Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklandı. Emniyette sorguları tamamlanan M.D., K.U., V.V. ve C.G. ise bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun