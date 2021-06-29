Son dakika haberi! 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)

Son dakika haberi! 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre 4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİÇorlu'da sahte içki nedeniyle 8'i entübe 15 kişinin hastanede tedavisi sürerken, polis operasyonlarında adreslerinde sahte içkiler ele geçirilen 6 şüpheliden büfeci Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklandı.

4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çorlu'da sahte içki nedeniyle 8'i entübe 15 kişinin hastanede tedavisi sürerken, polis operasyonlarında adreslerinde sahte içkiler ele geçirilen 6 şüpheliden büfeci Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklandı. Emniyette sorguları tamamlanan M.D., K.U., V.V. ve C.G. ise bugün adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberi! 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)
Son dakika haberi! 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)
Son dakika haberi! 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)
Son dakika haberi! 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)
Son dakika haberi! 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)
Son dakika haberi! 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yirun

Makaslı galerici cinayeti kamerada
Makaslı galerici cinayeti kamerada
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
GALERİCİ ARKADAŞINI KALBİNE MAKAS SAPLAYIP ÖLDÜRDÜ
Eski kocasının saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
Eski kocasının saldırısına uğrayan kadın, dehşet anlarını anlattı: Önce boğazımı kesmek istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Şahin Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Mert Müldür Emre Kocadağ Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 15:33:34. #1.14#

title