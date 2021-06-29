Son dakika haberleri: 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı
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Son dakika haberleri: 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika haberleri: 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, olaya tanıklık eden market çalışanının şok geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralanırken, olaya tanıklık eden market çalışanının şok geçirdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

İpekyolu Caddesi üzerinde saat 16.00 civarlarında meydana gelen kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza anına tanıklık eden market çalışanı Teymur Ekremen ise yaşananlar karşısında şok geçirdi. Uzun süre kendisine gelemeyen market çalışanı Teymur Ekremen, "Saat 16.00 civarında markette çalışırken korkunç bir ses duydum. Baktığım zaman karşımızdaki kavşakta iki aracın çarpıştığını gördüm. Yerde yatan 2 kadın ve bir çocuğun feryadını duydum. Ben şok geçirdim, çünkü kadınların yerdeki halleri ve çocuğun feryatlarını asla unutamam. O anda şok geçirdim ve marketin merdivenlerine oturarak başımı iki elimin arasına aldım. Ne yapacağımı bilemedim. Saatler geçmesine rağmen hala kendime gelmiş değilim. Yetkililerden ricamızdır, bu kavşağa bir an önce trafik ışıklarının kurumasıdır" dedi.

Kazada iki aracın çarpması sonucu yaralanan 7 kişi de, sağlık çalışanları tarafından Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(Metin Tek/ İHA)

Son dakika haberleri: 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri: 7 kişinin yaralandığı kazanın tanığının şok geçirmesi güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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