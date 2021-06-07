Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
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Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... AYDIN merkezli 7 ilde, eskort ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden 25 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen ve operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi.

AYDIN merkezli 7 ilde, eskort ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden 25 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen ve operasyonda yakalanan 45 şüpheliden 15'i adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheliler ise emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, eskort ve bahis siteleri üzerinden dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine 4 ay önce çalışma başlattı. Yapılan teknik takip sonucu; Aydın, Denizli ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde çağrı merkezi kurulduğu öğrenildi. Geçen cuma günü harekete geçen ekiplerin düzenlediği Aydın merkezli operasyonda Denizli, Muğla, Antalya, Adana, İstanbul ve Yalova olmak üzere 7 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan operasyonda 4'ü kadın 45 şüpheli yakalandı. Adreslerde ayrıca çok sayıda sim kart, bilgisayar ve dijital doküman ele geçirildi.

Şüphelilerin siteler üzerinden iletişim kurdukları müşterilerinin paralarını aldıktan sonra soysal medya üzerinden, 'Düşürdü yine', 'Şimdi Aydın Emniyeti düşünsün' gibi paylaşımlarda bulunduğu ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan şüphelilerden 1'i kadın 30'u, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı. 3'i kadın 15 şüpheli ise sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 64 kişiyi toplamda 25 milyon dolandırdıkları öğrenildi.

Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE
Son dakika haberleri | AYDIN MERKEZLİ 7 İLDE DOLANDIRICILIK OPERASYONU 15 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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