Son dakika haberi | 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı (2)
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Son dakika haberi | 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı (2)

Son dakika haberi | 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı (2)
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAydın merkezli 7 ilde, eskort ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden 25 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Aydın merkezli 7 ilde, eskort ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden 25 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burhan CEYHAN/AYDIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

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