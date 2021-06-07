Son dakika haberi | 7 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 şüpheli tutuklandı (2)
Son dakika gündem haberi: 14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDIAydın merkezli 7 ilde, eskort ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden 25 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Aydın merkezli 7 ilde, eskort ve yasa dışı bahis siteleri üzerinden 25 milyon liralık dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 14'ü tutuklandı. 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Burhan CEYHAN/AYDIN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan