Son dakika haberi... 7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüsten öldü
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Son dakika haberi... 7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüsten öldü

Son dakika haberi... 7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüsten öldü
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK - Haberler | Güncel

Son dakika haber... İSTANBUL'da yaşayan, Ordulu öğretmen Bilge Karabulut (39), karnındaki 7 aylık bebeği ile 1 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İSTANBUL'da yaşayan, Ordulu öğretmen Bilge Karabulut (39), karnındaki 7 aylık bebeği ile 1 saat arayla koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 

Ordu'nun Mesudiye ilçesi nüfusuna kayıtlı, 2 çocuk annesi, İngilizce öğretmeni Bilge Karabulut, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki karantinaya alındığı evinde tedavi görürken, sağlık durumu ağırlaşan Karabulut, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 aylık hamile olan Karabulut, yaklaşık 15 gün hastanede tedavi gördü. Yoğun bakım servisindeki tedavisi sırasında önce karnındaki bebeğini kaybeden Karabulut, 1 saat sonra doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bilge Karabulut ve bebeği, Üsküdar'da toprağa verildi. 


Son dakika haberi... 7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüsten öldü
Son dakika haberi... 7 aylık hamile Bilge öğretmen, koronavirüsten öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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