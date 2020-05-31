Son dakika haberi... 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti
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Son dakika haberi... 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti

Bir son dakika haberine göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar kendilerine verilen 6 saatlik sokak izninin başlamasıyla dışarıya çıktılar.

Son dakika haberi... 65 yaş üstü vatandaşlar parklara akın etti
31.05.2020 17:24 | Son Güncelleme: 31.05.2020 17:28

65 yaş ve üzeri vatandaşlar kendilerine verilen 6 saatlik sokak izninin başlamasıyla dışarıya çıktılar.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son günü 65 yaş ve üstü vatandaşlara verilen sokak izni ile kesişti. Kısıtlamanın son gününde şehirde yaşayan evlerinde kalırken 65 yaş ve üstü vatandaşlar dışarıya çıktılar. 14.00 ile 20.00 saatlerinde verilen iznin başlamasıyla yaşlılar sokakları doldurdu. Evde uzun süredir hareketsiz kalanlar bol bol yürüyüş yaptılar. Park ve bahçelerde bankları doldurdular. Göremedikleri arkadaş ve tanıdıklarıyla buluştular. Gazete dağıtımcıları da onlar için seyyar araçlarla mesai yaptı. Maske ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri de gözden kaçmadı.

Verilen sokak izinlerinden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar sürenin daha fazla artırılması talebinde olduklarını dile getirdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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