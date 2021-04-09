Son dakika haberi! 6 yıldır aranan şahıs otomobil bagajında kaçmaya çalışırken yakalandı
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Son dakika haberi! 6 yıldır aranan şahıs otomobil bagajında kaçmaya çalışırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! 6 yıldır aranan şahıs otomobil bagajında kaçmaya çalışırken yakalandı

Son dakika habere göre Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2014 yılından itibaren 6 ayrı suçtan dolayı aranan şahıs bindiği otomobilin bagajında kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde 2014 yılından itibaren 6 ayrı suçtan dolayı aranan şahıs bindiği otomobilin bagajında kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Emirdağ-Bolvadin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Bolvadin ilçesi Kemerkaya köyünde İ.Y., isimli şahsın dolandırıcılık suçu başta olmak üzere çok sayıda suç kaydı olduğu ve 2014 yılından itibaren 6 ayrı suçtan aranan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın otomobil bagajında Bolvadin ilçesine geldiğini tespit eden ekipler şüpheliyi yakalamak için Emirdağ-Bolvadin karayolu üzerinde kontrol noktası oluşturarak aracı durdurdu. Aracın durdurulduğunu fark eden İ.Y., bagajdan çıkarak bu defa yaya kaçmaya başladı. Kısa süreli yaşanan kovalamaca sonrası şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs ardından gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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