6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YOL AÇILDI; HAMİLE KADIN HASTANEYE ULAŞTIRILDI - Haberler
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6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YOL AÇILDI; HAMİLE KADIN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Bent köyünde rahatsızlanan 9 aylık hamile Sakine Başbuğ (37), İl Özel İdaresi ekiplerinin 6 saatlik çalışma sonucu kar nedeniyle kapanan yolu açılarak hastaneye kaldırıldı.

SİİRT (DHA) - SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Bent köyünde rahatsızlanan 9 aylık hamile Sakine Başbuğ (37), İl Özel İdaresi ekiplerinin 6 saatlik çalışma sonucu kar nedeniyle kapanan yolu açılarak hastaneye kaldırıldı.

Pervari ilçesine bağlı Bent köyünde oturan 7 çocuk annesi, 9 aylık hamile Sakine Başbuğ rahatsızlanınca, yakınları sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayınca Siirt İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Karla mücadele ekipleri, 6 saatlik çalışma ile yolu açtı. Köye ulaşan UMKE ve sağlık ekipleri, Başbuğ'u ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Başbuğ'un tedavisi sürüyor.

'ÖNCELİĞİMİZ HASTALAR VE YOLLARDA MAHSUR KALANLAR'

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, karla mücadele çalışmalarının aralıksız şekilde devam ettiğini, gelen ihbarları anında değerlendirdiklerini belirterek, "Önceliğimiz hasta ve yollarda mahsur kalan araçların kurtarılmasıdır. Bu kapsamda Bent köyünde doğum sancısı çeken Sakine Başbuğ'u, 112 Acil Servis ekipleri ile beraber köyden alarak hastaneye güvenli bir şekilde ulaştırdık. Yapılan hasta kurtarma çalışması 6 saat sürmüştür" dedi.

6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YOL AÇILDI; HAMİLE KADIN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YOL AÇILDI; HAMİLE KADIN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YOL AÇILDI; HAMİLE KADIN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

6 SAATLİK ÇALIŞMAYLA YOL AÇILDI; HAMİLE KADIN HASTANEYE ULAŞTIRILDI

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