Son dakika haberi | 6 metre yükseklikten düşüp öldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | 6 metre yükseklikten düşüp öldü

Son dakika haberi | 6 metre yükseklikten düşüp öldü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, 6 metre yüksekliğindeki çatıdan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, 6 metre yüksekliğindeki çatıdan aşağı düşerek hayatını kaybetti.

İş kazası, öğle saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB'de bir tekstil fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; fabrikada çatı yapan Şahin Güvenç, güneş panellerini monte etmek isterken rüzgardan ötürü panellerden birinin kendisine çarpması neticesinde dengesini kaybederek 6 metre yükseklikten sert zemine çakıldı. Olayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri talihsiz işçiye müdahalede bulunsa da bir türlü hayata döndüremedi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Şahin Güvenç'in cenazesi morga kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

Son dakika haberi | 6 metre yükseklikten düşüp öldü

Son dakika haberi | 6 metre yükseklikten düşüp öldü

Son dakika haberi | 6 metre yükseklikten düşüp öldü

İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

İnşaat halindeki bina çöktü! Enkaz altında kalan işçi hayatını kaybetti, 1 yaralı var

 Vagonun üstüne çıkan 16 yaşındaki genç elektrik akımına kapıldı

Vagonun üstüne çıkan 16 yaşındaki genç elektrik akımına kapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title