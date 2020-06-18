Son dakika haberi: 6 metre derinliğindeki kuyudan kepçe yardımıyla kurtarıldı
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Son dakika haberi: 6 metre derinliğindeki kuyudan kepçe yardımıyla kurtarıldı

Bir son dakika haberine göre 6 metre derinliğindeki kuyudan kepçe yardımıyla kurtarıldı Hayvan sahibi Mustafa Dur; "En sevdiğim düve geri geri giderken çitlerini kırarak kuyuya düştü" Bilecik'te otlaması için dışarı salınan ve 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen düve, itfaiye ekipleri tarafından kepçe...

18.06.2020 14:26 | Son Güncelleme: 18.06.2020 14:32

6 metre derinliğindeki kuyudan kepçe yardımıyla kurtarıldı

Hayvan sahibi Mustafa Dur;

"En sevdiğim düve geri geri giderken çitlerini kırarak kuyuya düştü"

BİLECİK - Bilecik'te otlaması için dışarı salınan ve 6 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen düve, itfaiye ekipleri tarafından kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde hayvancılık yapan Mustafa Dur, bir düvesinin su kuyusuna düştüğünü gördü. Kuyudan hayvanı çıkaramayan Mustafa Dur, durumu hemen Pazaryeri Belediyesine ayarak haber verdi. Mustafa Dur'un imdadına itfaiyeciler yetişti. Kuyuya merdiven yardımı ile bir itfaiyeci düveye halat bağlarken, bu halat bir kepçe yardımı ile çekildi. Kuyudan kurtarıldıktan sonra bir süre sonra şoku atlayan düve tekrar ayağa kalktı.

"En sevdiğim düve geri geri giderken çitlerini kırarak kuyuya düştü"

Hayvan sahibi Mustafa Dur, düvesinin su kuyusunun etrafındaki çitleri kırarak düştüğü belirterek, "Gözüm gibi baktığım hayvanlarımı otlatmak için bahçeme saldım. En sevdiğim düve geri geri giderken su kuyusunun çitlerini kırarak kuyuya düştü. Olayı İtfaiye ekiplerine bildirdim onlarda hemen gelerek düvemi su kuyusundan çıkardılar. Pazaryeri Belediyesi itfaiye ekiplerine ve yardım eden komşularıma teşekkür ederim" dedi.

Son dakika haberi: 6 metre derinliğindeki kuyudan kepçe yardımıyla kurtarıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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