Son dakika haberi! 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı (2)
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Son dakika haberi! 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

16.03.2021 02:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 02:12

Edinilen son dakika gelişmesine göre Kars'ta, İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesi'nde yer alan 6 katlı Gülten Erben Apartmanı'nda, bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan bir araçta yangın çıktı.

Kars'ta, İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesi'nde yer alan 6 katlı Gülten Erben Apartmanı'nda, bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan bir araçta yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle çıkan duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurunca üst katlardaki dairelerde oturan yaklaşık 40 kişi, binada mahsur kaldı.

Mahsur kalanlar, dairelerinin balkonlarına çıkarak yardım isterken olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık, İtfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Ekipler, balkonlara uzattıkları merdiven yardımıyla mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalanların çoğu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen ve aralarında çocuklarla itfaiye erlerinin de bulunduğu 30 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ekiplerin, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yangın sebebiyle apartmanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da olay yerine gelerek yangın hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Son dakika haberi! 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı (2)
Son dakika haberi! 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı (2)
Son dakika haberi! 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı (2)
Son dakika haberi! 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaplan

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