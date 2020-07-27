Son dakika haberi... 6 ayda 360 kedi ve köpeğin tedavisi yapıldı
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Son dakika haberi... 6 ayda 360 kedi ve köpeğin tedavisi yapıldı

Son dakika haberleri: Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü 'Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde son 6 ayda yaralanma, kaza gibi çeşitli nedenlerle barınağa getirilen 360 kedi ve köpeğin bakım ve tedavisi yapıldı, 644 köpek ile 137 kedi kısırlaştırıldı.

Son dakika haberi... 6 ayda 360 kedi ve köpeğin tedavisi yapıldı
27.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 27.07.2020 13:17

Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü 'Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde son 6 ayda yaralanma, kaza gibi çeşitli nedenlerle barınağa getirilen 360 kedi ve köpeğin bakım ve tedavisi yapıldı, 644 köpek ile 137 kedi kısırlaştırıldı.

Büyükşehir Belediyesi 'Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nde sahipsiz hayvanlara verilen bakım, sahiplendirme ve kısırlaştırma işlemlerini sürdürüyor. Veteriner İşleri Şube Müdürü Paria Tabatabaei, sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavilerinin merkezlerinde yapıldığını belirtti. Hem ilçe belediyelerinden hem de vatandaşlar tarafından getirilen yaralı hayvanları hem tedavi hem de rehabilite ettiklerini ifade eden Tabatabaei, "Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü olarak sahipsiz hayvanların bakım, beslenme ve tedavilerini gerçekleştiriyoruz. Son 6 ayda yaralanma, kaza gibi çeşitli nedenlerle bakım merkezine getirilen 360 kedi ve köpeğin tedavisi ve bakımı yapıldı. 644 köpek ile 137 kediyi kısırlaştırdık. Sahiplendirilmek üzere barınakta bakımlarına devam ediyoruz. Buraya gelen hayvanların sağlık taramasını, aşısını, kısırlaştırma işlemini yaptıktan sonra en önemlisi sahiplendirme konusundaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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