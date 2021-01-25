Son dakika haberi... 59 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 831 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi... 59 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 831 şüpheli gözaltına alındı

25.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 25.01.2021 21:28
Son dakika haberi... 59 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 bin 831 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) son bir haftada narkotik birimlerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) son bir haftada narkotik birimlerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarının bilançosunu açıkladı.

EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada 59 ilde gerçekleştirilen sokak operasyonlarında 26 kilogram kokain, 67 kilogram eroin, 39 kilogram Afyon sakızı, 156 kilogram esrar, 25 kilogram bonzai, 23 kilogram metamfetamin, 51 bin captagon, 7 bin ekstazi, 162 kök kenevir, 82 bin sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Operasyonlarda 47 tabanca ve tüfek ile 57 bin 55 lira ele geçirilirken, 3 bin 831 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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