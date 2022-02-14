Son dakika haberi... 58 yaşındaki kadın, kumar borcu yüzünden maket bıçağıyla boğazı kesilerek öldürüldü

58 yaşındaki kadın, kumar borcu yüzünden maket bıçağıyla boğazı kesilerek öldürüldü

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da evinde boğazı kesilmiş halde bulunan kadının katil zanlıları oğlunun arkadaşları çıkarken, talihsiz kadının maket bıçağı ile öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlılarının kumar sitelerine yaptıkları borcu ödemek için su isteme bahanesi ile kadının evine girdikleri ve 15 bin TL ile bir çeyrek altını aldıktan sonra kadının boğazını kestikleri belirtildi.

Korkun olay, geçtiğimiz 25 Ocak tarihinde Bayat ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Hacer Evlice isimli yaşlı kadın evinde boğazı kesilmiş vaziyette bulundu. Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde yaşlı kadının faili meçhul kişi ya da kişilerce boğazının kesildiği ve evinin dağıtıldığı tespit edildi. Olayın ardından soruşturma kapsamında kadının oğlu A.E., ile kayınbiraderi B.E., tutuklandı.

Olayın peşini bırakmayan ve soruşturmayı derinleştiren Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 470 saatlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri ardından Fatih A. (32), Emre K. ve Muhammet Ç. isimli şahısları gözaltına aldı. Cinayet gecesini anlatan şüpheliler olayı 13 Ocak akşam saat 17.30'da gerçekleştiğini ifade ettiler.

Biri gözcülük yaptı biri cinayeti işledi

Şüpheliler ifadelerinde her şeyi itiraf ederken, şüphelilerden Fatih A.'nın su isteme bahanesi ile yaşlı kadının tek olduğu sırada eve girdiğini ve Evlice'nin boğazını maket bıçağı ile kestiğini söyledikleri öne sürüldü. Ardından şüphelilerin evde bulunan 15 bin TL para ve 1 adet çeyrek altını alarak kaçtıkları kaydedildi.

Olayda Emre K.'nin gözcülük yaptığı, Muhammet Ç.'nin ise yaşlı kadının boğazının kesilerek öldürülmesi sonrası evde parayı arayarak bulma aşamasında Fatih A.'ya yardım ettiği belirtildi.

Zanlıların yakınları gazetecilere saldırdı

Öte yandan, alınan bilgilerde şahısların kumar borcu nedeniyle tefeciden borç aldıkları ancak bu borcu ödeyemeyince parası olduğunu düşündükleri Evlice'nin evine girerek kadını öldürdükten sonra para ve altını aldıkları öğrenildi.

Şüphelileri işlemlerinin ardından polis ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri altında İscehisar Adliyesi'ne sevk edildiler. Şahısların adliyeye çıkışları esnasında yakınları ise gazetecilere saldırdı. Yakınlarının görüntülenmesini istemeyen yakınları gazetecilere tepki gösterirken, olaya polis müdahale ederek basın mensuplarının güvenliklerini sağladı.