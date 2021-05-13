Son dakika haberi | 52 bin adet kalemlik ve kupa, 13 ilçede çocuklara ulaştı
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Son dakika haberi | 52 bin adet kalemlik ve kupa, 13 ilçede çocuklara ulaştı

Son dakika haberi | 52 bin adet kalemlik ve kupa, 13 ilçede çocuklara ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika yaşam haberi... Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çocuklara 52 bin adet bayram hediyesi dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çocuklara 52 bin adet bayram hediyesi dağıttı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi sayesinde, bu yıl tam kapanma sürecine denk gelen Ramazan Bayramı'nda çocuklar şekersiz ve hediyesiz kalmadı. Sosyal Hizmetler Dairesi öncülüğünde, Kadın ve Aile Hizmetleri, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Özel Kalem Müdürlüğü ve ilçelerde Muhtarlık İşleri Dairesi personeli, kalemlik ve kupa bardaktan oluşan toplam 52 bin bayram hediyesinin içerisine bayram şekerleri yerleştirerek 13 ilçenin tamamında dağıtım gerçekleştirdi.

40 bin adet kalemlik ve 12 bin adet kupa bardağın içerisini tepeleme bayram şekerleriyle dolduran Büyükşehir, hediyeleri çocukların evlerine kadar ulaştırdı. - MERSİN

Son dakika haberi | 52 bin adet kalemlik ve kupa, 13 ilçede çocuklara ulaştı
Son dakika haberi | 52 bin adet kalemlik ve kupa, 13 ilçede çocuklara ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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