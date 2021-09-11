Son dakika haberi! 50 TL'DEN 'HALI' SATILDIĞINI DUYANLAR, KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYDILAR - Haberler
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Son dakika haberi! 50 TL'DEN 'HALI' SATILDIĞINI DUYANLAR, KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYDILAR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ELAZIĞ'da, bir mağaza tarafından metrekare fark etmeden 50 TL'ye satışa sunulan halılar izdihama neden oldu.

ELAZIĞ'da, bir mağaza tarafından metrekare fark etmeden 50 TL'ye satışa sunulan halılar izdihama neden oldu. Vatandaşların pandemi kurallarını unuttuğu izdiham cep telefonu kameralarına yansıdı.

Elazığ'da bir mağaza, sosyal medya üzerinden metrekare fark etmeden halıları 50 TL'den satışa çıkaracağını duyurdu. Mağaza çalışanlarının öğle saatlerinde satışa başlamasıyla birlikte kısa sürede yoğunluk oluştu. İndirimli halılardan almaya çalışanların oluşturduğu kalabalık izdihama neden oldu. 50 TL'ye halı almak isteyen vatandaşlar pandemi kurallarını da hiçe saydı. Yaşanan izdiham ise cep telefonu kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi! 50 TL'DEN 'HALI' SATILDIĞINI DUYANLAR, KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYDILAR

Son dakika haberi! 50 TL'DEN 'HALI' SATILDIĞINI DUYANLAR, KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYDILAR

Son dakika haberi! 50 TL'DEN 'HALI' SATILDIĞINI DUYANLAR, KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYDILAR

Son dakika haberi! 50 TL'DEN 'HALI' SATILDIĞINI DUYANLAR, KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYDILAR
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberi! 50 TL'DEN 'HALI' SATILDIĞINI DUYANLAR, KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ HİÇE SAYDILAR - Haberler
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