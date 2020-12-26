Son dakika haberi! 5 yıl hapis cezasıyla aranan firari şahıs yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Osmaniye'de, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Osmaniye'de, hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), hırsızlık suçundan aranan O.S. isimli şahsın Osmaniye'de olduğu bilgisine ulaştı. Yapılan fiziki takip sonucu düzenlenen operasyonla şahıs kıskıvrak yakalandı.

Gözaltına alınan şahsın hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından O.S. isimli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı