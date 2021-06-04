Son dakika haberi! 5 kişinin öldüğü yerde daha önce de pek çok kaza olmuş
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Son dakika haberi! 5 kişinin öldüğü yerde daha önce de pek çok kaza olmuş

Son dakika haberi! 5 kişinin öldüğü yerde daha önce de pek çok kaza olmuş
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın olduğu yerde daha önce de pek çok kazanın yaşandığı ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün meydana gelen ve 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın olduğu yerde daha önce de pek çok kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Aynı köprü üzerinde daha önce meydana gelen başka bir kazanın görüntüleri çevredeki bir evin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi kırsal Eskihan Mahallesi yakınlarındaki köprü üzerinde dün öğle saatlerinden sonra meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti. Feci kazanın yaşandığı köprüde daha önce de pek çok kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Bu kazalardan biri ise çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

Görüntülerde seyir halinde bulunan otomobilin köprünün demir korkuluklarına çarparak takla attığı görülüyor. - ŞANLIURFA

Son dakika haberi! 5 kişinin öldüğü yerde daha önce de pek çok kaza olmuş

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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