Son dakika haberi... 5 kez kıyafet, 4 kez otobüs değiştiren hırsızlık şüphelisi kendisini yakalayan polisleri tebrik... Gelen son dakika haberine göre TUTUKLANDIİzmit'te, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 32 bin lira değerinde altın çalan Y.G. (28) adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

TUTUKLANDI İzmit'te, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanından 32 bin lira değerinde altın çalan Y.G. (28) adlı kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA