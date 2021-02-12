Son dakika haberi... 5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü
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Son dakika haberi... 5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

12.02.2021 18:37 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:41
Son dakika haberi... 5'inci kattan düşen inşaat işçisi öldü

Son dakika habere göre KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir inşaatta çalıştığı sırada 5'inci kattan düşen Ünal Çetinkaya (24), yaşamını yitirdi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, bir inşaatta çalıştığı sırada 5'inci kattan düşen Ünal Çetinkaya (24), yaşamını yitirdi. 

Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan inşaat ustası Ünal Çetinkaya, iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu 5'inci kattan düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çetinkaya'yı yapılan ilk müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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