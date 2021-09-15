Son dakika haberi... 5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi... 5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... 5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre 5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltıANKARA'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı

ANKARA'da uyuşturucu ve silah ticareti yaptığı tespit edilen suç örgütüne yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir suç örgütü ile girdiği ve 3 kişinin öldüğü çatışması sonrası tutuklanan Ünal L.'nin adamı M.Y.'nin yeni bir örgüt kurduğunu tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin farklı illerden 'zulalı' araçlarla yüksek miktarlarda uyuşturucu madde ve silah getirerek Altındağ ve Mamak ilçeleri başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde sattığı belirlendi. Bunun üzerine aynı zamanda tefecilik ve tehdit gibi birçok suça da karıştıkları tespit edilen 38 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Ankara merkezli Diyarbakır, Gaziantep, Balıkesir ve Çankırı'da 58 adrese düzenlenen operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise dron ile havadan görüntülendi.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda değişik çapta fişek ve kartuş, 1,5 kilogram eroin, 200 gram metamfetamin, 500 gram PC uyuşturucu madde, 2 gram esrar ve 35 uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, firari kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Fatih Poyraz - Son Dakika Haberleri
Evde silahla oynayan çocuk, arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürdü

Evde silahla oynayan çocuk, arkadaşını yanlışlıkla başından vurarak öldürdü

 Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

 FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Serenay Sarıkaya Yeşim Salkım
Spor Kaan Yıldırım Marcao Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Mustafa Varank Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi... 5 ilde suç örgütüne eş zamanlı operasyon: 29 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 15:20:28. #1.11#