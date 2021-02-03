Son dakika haberi | 5 ilde kaçakçılık operasyonu; 69 gözaltı
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Son dakika haberi | 5 ilde kaçakçılık operasyonu; 69 gözaltı

03.02.2021 18:28 | Son Güncelleme: 03.02.2021 18:31
Son dakika haberi | 5 ilde kaçakçılık operasyonu; 69 gözaltı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ORDU merkezli 5 ilde 69 adrese telefon ve emtia kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi.

ORDU merkezli 5 ilde 69 adrese telefon ve emtia kaçakçılığına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda piyasa değeri 1 milyon 700 bin TL olan kaçak telefon ve aksesuarları ele geçirilirken, gözaltına alınan 69 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesiyle, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından telefon ve emtia kaçakçılığının men ve takibine yönelik, Ordu merkezli İstanbul, Gaziantep, Samsun ve Giresun illerinde, 69 şüpheliye ait 79 iş yeri ve depoda, 65 ekip ve 265 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında, Ordu'nun 13 ilçesinde şüphelilere ait iş yerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda; piyasa değeri 1.7 milyon TL olan 156 kaçak akıllı telefon, 180 kaçak tuşlu telefon, 3 adet klonlama cihazı, 1242 telefon ekranı, 11492 kaçak telefon aksesuarı ve 391 kaçak elektronik emtia ele geçirildi. 69 şüpheli ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 69 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem yapıldı.


Son dakika haberi | 5 ilde kaçakçılık operasyonu; 69 gözaltı
Son dakika haberi | 5 ilde kaçakçılık operasyonu; 69 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KIRLAK

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