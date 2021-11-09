Son dakika haberi: 5 GÜN KENDİSİNE ZARAR VERDİKTEN SONRA BAKIMA ALINAN EŞEK ÖLDÜ

ISPARTA (DHA) - ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde başını evlerin duvarlarına vurarak 5 gün kendisine zarar verdiği belirtilen sahipsiz eşek, dün kent merkezindeki özel bir çiftlikte bakıma alındıktan sonra yaşamını yitirdi.

Yalvaç'ta Korukaya köyü sakinlerinin çarşamba gününden itibaren evlerin duvarlarına başını çarparak kendisine zarar verdiğini söylediği eşek, Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dün tedaviye alındı. Kent merkezindeki özel bir çiftlikte Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde görevli bir veteriner hekim tarafından detaylı sağlık durumu incelenen eşeğin tedavisine başlandı.

Yetersiz beslenme nedeniyle dolaşım ve solunum sistemi bozukluğu nedeniyle tırnaklarında ve gözlerinde rahatsızlıklar meydana gelen eşeğe serum tedavisi uygulandı. Eşeği muayene eden veteriner hekim Askeri Doğan, eşeğin ölümünden dolayı üzüldüğünü anlattı. Doğa, "Çok güçsüz durumdaydı. Dengesiz beslenmeye bağlı olarak dolaşım sistemi bozukluğu, kalpte üfürüm ve nefes almada zorluk gibi rahatsızlıkları vardı. Bunun dışında başını yere vurmaya bağlı gözlerde ekimoz ve vücudunun çeşitli yerlerinde yaraları vardı. İlk müdahaleyi köyde yaptık ve reçetesini de yazarak Isparta Belediyesi görevlilerine teslim ettik. Özel çiftlikte veterinerler de ilgilendi. İyileşmesini umut etmiştim ama telef olmasına üzüldüm. Keşke daha önce müdahale edilmiş olsaydı" diye konuştu.

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Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) -