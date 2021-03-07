Son dakika haberi... 5 evi ateşe verdi kayıplara karıştı
07.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 07.03.2021 11:09
Son dakika haberler: 5 evi ateşe verdi kayıplara karıştıAYDIN'ın Efeler ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yunus Y. (30) önce kendi evini daha sonra akrabalarının evini ateşe verdi.
5 evi ateşe verdi kayıplara karıştı
AYDIN'ın Efeler ilçesinde psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yunus Y. (30) önce kendi evini daha sonra akrabalarının evini ateşe verdi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken 5 evde hasar meydana geldi. Polis, olayın sonrası kayıplara karışan Yunus Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı