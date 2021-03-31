5 çocuk annesi, oğlak ve kuzulara evinde bakıyor

ARDAHAN'ın Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde hayvancılık yapan, 5 çocuk annesi Nergis Çankaya (65), tüm gününü ahırdan evine getirdiği kuzu ve oğlaklar ile geçiriyor.

ARDAHAN'ın Posof ilçesine bağlı Derindere köyünde hayvancılık yapan, 5 çocuk annesi Nergis Çankaya (65), tüm gününü ahırdan evine getirdiği kuzu ve oğlaklar ile geçiriyor. Sabah ilk iş olarak ahıra gidip, yavruları yanına alan Çankaya, "Siz hayvana iyi bakacaksınız ki onlar da verimli olsun ve size baksınlar" dedi.

Posof ilçesine 27 kilometre uzaklıktaki Derindere köyünde ailesiyle hayvancılık yapan Nergis Çankaya, kuzu ve oğlakların bakımını üstlendi. Çocukları diğer hayvanlarla ilgilenirken, kendisi de yavruların bakımını yapan Çankaya, yemlerini de elleriyle veriyor. Oğlak ve kuzuları yanından ayırmayan Çankaya, her sabah ahıra giderek, kontrol ediyor. Daha sonra oğlak ve kuzular ile eve dönen Çankaya, torunlarına yün çorap örerken bir yandan da yavrularla ilgileniyor.

Hayvanların sevgiye ihtiyacı olduğun söyleyen Nergis Çankaya, "Aile olarak gelir kaynağımız havancılık. Bizler işimizi severek yapıyoruz. Siz hayvana iyi bakacaksınız ki onlar da verimli olsunlar ve size baksınlar. Hele hele keçi ve kuzu ayrı ilgi ve sevgiye muhtaç. Biz de onları yanımızdan ayırmıyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı