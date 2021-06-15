Son dakika haberi! 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi
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Son dakika haberi! 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi

Son dakika haberi! 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otomobil kaldırıma çarparak devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir otomobil kaldırıma çarparak devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Sivas Bulvarı Fuzuli Alt Geçidinde meydana gelen kazada 38 BZ 951 plakalı Hyundai otomobil, 38 ACE 328 plakalı Fiat hafif ticari araç, 38 BJ 142 plakalı Toyota otomobil, 64 DN 258 plakalı Renault otomobil ve 01 ABD 666 plakalı Seat otomobil zincirleme kaza yaptı. Kazanın etkisi ile 38 BZ 951 plakalı otomobil kaldırıma çarparak yolun ortasına devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde kazada yaralı olmadığı belirlendi. Polis ekipleri güvenlik amacı ile trafiğin akışını kontrollü şekilde sağlarken, yola devrilen otomobil de itfaiye ekipleri tarafından itilerek çekiciyle kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Son dakika haberi! 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi
Son dakika haberi! 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi
Son dakika haberi! 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi
Son dakika haberi! 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi
Son dakika haberi! 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi
Son dakika haberi! 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi
Son dakika haberi! 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi
Son dakika haberi! 5 araçlık zincirleme kazada kaldırıma çarpan otomobil devrildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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