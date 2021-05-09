Son dakika haberi: 49 korist çocuk işaret diliyle Anneler Gününü kutladı
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Son dakika haberi: 49 korist çocuk işaret diliyle Anneler Gününü kutladı

Son dakika haberi: 49 korist çocuk işaret diliyle Anneler Gününü kutladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Erzincan'da 49 korist çocuk işaret diliyle "Seninle Her Şeye Varım Ben" isimli şarkısıyla Anneler Gününü kutladı.

Erzincan'da 49 korist çocuk işaret diliyle "Seninle Her Şeye Varım Ben" isimli şarkısıyla Anneler Gününü kutladı.

Erzincan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Çok Sesli Çocuk Korosu, Anneler Günü için anlamlı bir çalışmaya imza attı. 49 korist çocuk işaret dili ile seslendirdikleri merhum sanatçı Kayahan Açar'ın "Seninle Her Şeye Varım Ben" isimli şarkısıyla, aldığımız her nefesin başkahramanları olan annelerimizin Anneler Gününü kutladı. İşaret dili ile bu anlamlı güne sosyal mesajlarını da katan çocukların hazırlayıp sundukları eser, tüm annelere ve merhum sanatçı Kayahan Açar'a ithaf edildi. - ERZİNCAN

Son dakika haberi: 49 korist çocuk işaret diliyle Anneler Gününü kutladı
Son dakika haberi: 49 korist çocuk işaret diliyle Anneler Gününü kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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