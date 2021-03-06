45 yaşında kule vinç ehliyeti alan kadın operatör, İzmir'deki yüksek binalara imzasını atıyor

İzmir'de 45 yaşında kule vinç operatörlüğü ehliyeti alan 3 çocuk annesi Nuray Yurt, metrelerce yüksekte kullandığı vinçlerle kentte inşa edilen yüksek binaların yapımına katkı sağlıyor.

Özel bir yüksek öğrenim yurdunda müdürlük yaptıktan sonra emeklilik yaşını evde beklemek için işini bırakan Nuray Yurt, arkadaşlarının iş makineleri alım satımı yapan bir şirket kurma fikrini beğenerek firmaya ortak oldu.

Bu süreçte bazı iş makinelerini kullanmak için ehliyet alan Yurt, şirketin iflas etmesiyle tüm maddi birikimini kaybetti.

Yurt, geçimini sağlamak için 2016 yılında bir inşaat firmasında kule vinç operatörü olarak çalışmaya başladı.

Yüksek katlı binaların yapılması için kullanılan kule vinçlere korkusuzca tırmanan ve mesaisini göklerde tamamlayan Yurt, onlarca metre yüksekte kadın titizliğiyle çalışıyor.

Şu ana kadar 6 binada kurulan vinçlerde görev yapan, son olarak Konak'ta 83 metre yüksekliğindeki bir binada görevini tamamlayan Yurt, halen 38 metre yükseklikteki binada çalışmasına devam ediyor.

Mesai arkadaşları "Süper Mario" diye çağırıyor

Mesai arkadaşlarının vinç kulesine hızla çıkıp inmesi nedeniyle "Süper Mario" olarak çağırdığı 50 yaşındaki Nuray Yurt, AA muhabirine, bir kadın olarak işe ilk başladığı dönemde çevresindekileri inandırmakta zorluk yaşasa da herkesin güvenini kazanmayı başardığını söyledi.

Mesleğe başlamasının zorunluluktan kaynaklandığını ancak işini çok sevdiğini, korku ve endişe duymadan göklerde çalışmanın kendisini gururlandırdığını anlatan Yurt şöyle konuştu:

"Bu mesleği yapabileceğime önce kendimi sonra herkesi inandırdım ve yaptım. İlk başlarda zorlandım. Türkiye'de kule vinç operatörlüğüne erkek mesleği olarak bakılıyor ama yurt dışında özellikle Rusya'da bu işi kadınlar yapıyor. Ben kadınların önsezilerinin daha kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki adımı planlayarak hareket ediyoruz. Bu işte en ufak bir hata aşağıda bir işçinin hayatına mal olabilir. Her an dikkatli olmak ve verilen talimatları yerine getirmek zorundayız. Telsizle haberleşiyoruz. Bizi iş güvenlik personeli yönlendiriyor, onların talimatıyla sıfır hatayla işimizi yapmaya çalışıyoruz."

Çocuklarının ilk başta kendisine karşı çıktığını ancak daha sonra takdir ettiklerini aktaran Yurt, Türkiye'de daha fazla kadın vinç operatörü olması gerektiğini sözlerine ekledi.

İnşaat firmasının sahibi Seyfi Önay da Yurt'un çok zor bir işi yaptığını, titizliği ve risk almamasıyla tanındığını kaydetti.

Önay, "Nuray Hanım'ı risk almaması konusunda takdir ediyorum. Yaklaşık 3 yıldır birlikte çalışıyoruz ve bugüne kadar en ufak bir kazamız olmadı. Kadınların her sektörde yer alması taraftarıyız. Özellikle inşaat sektöründe çok az sayıda kadın çalışıyor. Ancak bizim mimarlarımız ve mühendislerimizin tamamı kadın. Daha hassas çalıştıkları için biz özellikle kadınları tercih ediyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü