Son dakika haberi! 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Son dakika haberi! 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Son dakika haberi! 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Samsun'da 43 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Asarcık ilçesinin Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 43 yaşındaki Ümmiye G., yakınları tarafından evinde baygın halde bulundu. 112 ekipleri tarafından ambulansla Asarcık Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Ümmiye G.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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