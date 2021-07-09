Son dakika haberi... 40 bin TL değerinde su dinamosu çalan 5 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika haberi... 40 bin TL değerinde su dinamosu çalan 5 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... 40 bin TL değerinde su dinamosu çalan 5 şüpheli gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Antalya'da bir tarım şirketinden 40 bin TL değerinde 4 adet su dinamosu ve kablosu çalan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Antalya'da bir tarım şirketinden 40 bin TL değerinde 4 adet su dinamosu ve kablosu çalan 5 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi.

Serik ilçesi Yukarıçatma Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir tarım şirketinin seralarından 7 Temmuz Çarşamba günü saat 22.30 sıralarında 4 adet 40 bin TL değerinde su dinamosu ve kabloları çalındı. İhbarı alan Gebiz Jandarma Karakol Komutanlığı Asayiş Timi ve OYİ Timi harekete geçti. Bölgede yapılan tanık ve kamera araştırmasında 8 Temmuz Perşembe günü saat 15.00 sıralarında suça karışan 07 ASD 29 plakalı araç tespit edildi. Araç içerisinde bulunan S.D., Ü.B., H.Ç, R.B. ve M.U. isimli 5 şahıs da tespit edildi. Şahıslar çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı. Şüpheli şahıslar alınan ifadelerinde suçlarını itiraf etti. Çalınan malzemelerin tamamı müştekiye teslim edildi.

Öte yandan, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı ile 5 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şahıslar bugün mevcutlu olarak Serik Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek. - ANTALYA

Son dakika haberi... 40 bin TL değerinde su dinamosu çalan 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi... 40 bin TL değerinde su dinamosu çalan 5 şüpheli gözaltına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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