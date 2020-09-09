Son dakika haberi... 4 yıldır terörden aranıyordu, motosiklet denetiminde yakalandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi... 4 yıldır terörden aranıyordu, motosiklet denetiminde yakalandı

Son dakika haberleri: İSTANBUL 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan aranan S.P., Kahramanmaraş'ta motosiklet denetimi yapan trafik polislerince yakalandı.

Son dakika haberi... 4 yıldır terörden aranıyordu, motosiklet denetiminde yakalandı
09.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 09.09.2020 17:21

İSTANBUL 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan aranan S.P., Kahramanmaraş'ta motosiklet denetimi yapan trafik polislerince yakalandı.

Trafik ekipleri, şehrin en işlek caddelerinden Trabzon Bulvarı'ndaki valilik kavşağında motosiklet denetimi yaptı. Denetimlerde S.P.'nin kullandığı 46 ACN 971 plakalı motosikleti durduran ekipler, yapılan kimlik kontrolünde S.P.'nin İstanbul 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nce arandığını tespit etti. 4 yıldır aranırken motosiklet denetiminde yakalanan S.P., Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Emrah Hande Erçel Tuna Kiremitçi Melisa Aslı Pamuk
Spor Can Bartu Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Ricardo Quaresma
Daha Fazla Eylül Milli Market Antalya
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... 4 yıldır terörden aranıyordu, motosiklet denetiminde yakalandı - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.9.2020 17:27:45. #1.15#
title