Son dakika haberi... 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti
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Son dakika haberi... 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti Şanlıurfa'da evinin camını silerken dengesini kaybederek 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti.

4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da evinin camını silerken dengesini kaybederek 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre stajyer Avukat Berrin Akça (23), oturdukları apartmanın 4'üncü katındaki evin camlarını silerken düştü. Akça'nın düştüğünü gören komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Berrin Akça kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Stajyer avukat olduğu öğrenilen Akça'nın cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Akça'nın cenazesi, defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberi... 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti
Son dakika haberi... 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı

Son dakika: 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti
Son dakika: 4'üncü kattan düşen stajyer avukat hayatını kaybetti
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