Son dakika haberi... 4'üncü kattaki balkondan yaşlı kadın öldü
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Son dakika haberi... 4'üncü kattaki balkondan yaşlı kadın öldü

Son dakika habere göre ADANA'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Döne Taşkıran (75) hayatını kaybetti.

Son dakika haberi... 4'üncü kattaki balkondan yaşlı kadın öldü
06.08.2020 05:43 | Son Güncelleme: 06.08.2020 05:54

ADANA'da 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşen Döne Taşkıran (75) hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 04.30 sıralarında Merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncüyıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin balkonuna çıkan Döne Taşkıran henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı düştü. Ses duyunca balkona çıkan yakınları Taşkıran'ı yerde hareketsiz görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, Döndü Taşkıran'ın evinde ve düştüğü balkonda incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.Polisin yaptığı inceleme sonrası Taşkıran'ın intihar ettiği olasılığı üzerinde durduğu öğrenildi.


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Kaynak: DHA

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