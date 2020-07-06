Son dakika haberi: / 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı Bir son dakika haberine göre Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, '4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı' başlıklı haberimizin fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir.

Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, '4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı' başlıklı haberimizin fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir. Aşağıdaki fotoğrafların kullanılmaması ricasıyla.

Kaynak: DHA