Son dakika haberi: / 4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı
Bir son dakika haberine göre Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine, '4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı' başlıklı haberimizin fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir.
06.07.2020 23:11 | Son Güncelleme: 07.07.2020 00:30
Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine,
'4 kişi tarafından feci şekilde dövüldü, 4 gün komada kaldı' başlıklı haberimizin fotoğrafları kaynağından iptal edilmiştir. Aşağıdaki fotoğrafların kullanılmaması ricasıyla.
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Kaynak: DHA