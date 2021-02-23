Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatı katı yandı
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Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatı katı yandı

23.02.2021 10:41 | Son Güncelleme: 23.02.2021 10:48
Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatı katı yandı

Gelen son dakika haberine göre BURSA'da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

BURSA'da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece yarısı, İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi Sadıkzade Sokak'taki 4 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede büyüdü. Evde bulunan 3 kişilik aile, dumanları fark edince dışarı kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangının sıçrama ihtimaline karşı yan binalarda oturanlar tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Yangında çatı katı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatı katı yandı
Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatı katı yandı
Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatı katı yandı
Son dakika haberi: 4 katlı apartmanın çatı katı yandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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