Son dakika haberi! 4 ilde 'Şirinler Çetesi'ne operasyon: 39 gözaltı
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Son dakika haberi! 4 ilde 'Şirinler Çetesi'ne operasyon: 39 gözaltı

Son dakika haberi! 4 ilde 'Şirinler Çetesi'ne operasyon: 39 gözaltı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: ADANA merkezli 4 ilde, liderliğini A.A.'nın yaptığı 'Şirinler Çetesi'ne yönelik operasyonda 39 kişi, gözaltına alındı.

ADANA merkezli 4 ilde, liderliğini A.A.'nın yaptığı 'Şirinler Çetesi'ne yönelik operasyonda 39 kişi, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince liderliğini A.A.'nın yaptığı ve kamuoyunda 'Şirinler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik harekete geçildi. 'Örgüt kurma ve yönetme', 'kasten adam öldürme', 'yağma', 'kişi hürriyetinden yoksun kılma', 'tehdit', 'darp', 'kasten yaralama', 'iş yeri kurşunlama' suçlarını işledikleri tespit edilen ve örgütle iltisaklı şüphelilerin gözaltına alınması amacıyla çalışma yapıldı. Bu kapsamda Adana merkezli Antalya, Mersin ve Ankara'da toplam 43 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 kişi yakalanıp, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 10 tabanca ve tabancalara ait şarjör ile çok sayıda tabanca mermisi, 16 av tüfeği, nakit para, çok sayıda senet ve doküman, 5 sinyal kesici cihaz, telsiz ve şarj cihazı, kılıç ve bıçaklar ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.


Son dakika haberi! 4 ilde 'Şirinler Çetesi'ne operasyon: 39 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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