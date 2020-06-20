Son dakika haberi | 4 gencin yaralandığı kaza kamerada
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Son dakika haberi | 4 gencin yaralandığı kaza kamerada

Son dakika haberleri: Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaldırıma çarparak taklalar atan otomobildeki 4 genç yaralandı.

Son dakika haberi | 4 gencin yaralandığı kaza kamerada
20.06.2020 12:23 | Son Güncelleme: 20.06.2020 12:35

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kaldırıma çarparak taklalar atan otomobildeki 4 genç yaralandı. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Cuma gecesi saat 23.12'de Camiatik Mahallesi D-110 karayolu Deveci yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Keşan istikametinden Malkara istikametine seyreden Necla Atasoy (20) yönetimindeki 59 LS 625 plakalı otomobil, yan yola girdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak taklalar attı. Kazada sürücü Atasoy ve araçta bulunan Simge Kaya (20), Esra Sezer (20) ve Tunahan Turhan (17) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Necla Atasoy'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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