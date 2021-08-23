Son dakika haberi: 4 ayrı operasyonda 5 tütün ürünü kaçakçısı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Denizli'de tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 5 şüpheli ve onlarca kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Denizli'de tütün kaçakçılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 5 şüpheli ve onlarca kaçak tütün ürünü ele geçirildi.

Denizli'de tütün kaçakçılarına yönelik 4 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 5 şüpheli gözaltına alınırken 170 bin 800 kaçak makaron, 12 bin 600 adet dolma sigara, 55 kilogram kıyılmış tütün ve çok sayıda bandrol ele geçirildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı