Son dakika haberi... 4 aracın birbirine girdiği kazada bulvar adeta savaş alanına döndü
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Son dakika haberi... 4 aracın birbirine girdiği kazada bulvar adeta savaş alanına döndü

Gelen son dakika haberlerine göre Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dörtlülerini yakarak yol kenarına park etmek isteyen araca arkasından gelen araç çarptı.

Son dakika haberi... 4 aracın birbirine girdiği kazada bulvar adeta savaş alanına döndü
14.06.2020 23:44 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:09

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde dörtlülerini yakarak yol kenarına park etmek isteyen araca arkasından gelen araç çarptı. 4 aracın birbirine girdiği ve adeta savaş alanına dönen kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serdivan ilçesi Mediniyet Bulvarında saat 22.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 yaşındaki Muhammed Hamza B., 34 JR 7016 plakalı otomobil sürücüsü aracını yol kenarında bulunan 2 otomobil arasına park etmek istedi. 34 JR 7016 plakalı aracını park etmek için dörtlülerini yakarak geri gelen Hamza B. idaresindeki araca, arkasından gelmekte olan 54 ABC 093 plakalı Furkan B. idaresindeki cip çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarında park halinde olan 2 araca da çarparak durabildi. Toplam 4 aracın karıştığı kazada, 34 JR 7016 plakalı otomobilde bulunan G.B. isimli bir kadın yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen bölgeye koşarak kazazedelere yardımcı olabilmek için seferber oldu. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Dörtlülerini yakarak aracını park ederken dehşeti yaşadı

Dörtlülerini yakarak aracını park etmek istediği esnada aracına çarpılan Muhammed Hamza B., "Normal dörtlülerimi yaktım ve geri geri gelirken sol dikiz aynasına baktım, tam o esnada aracın bana çapraz olarak geldiğini gördüm. Araçta bulunanlara tutun demeye kalmadan kız arkadaşımı tutsamda, diğer arkada oturan kişi tutamadı ve öne doğru savruldu o şuanda hastanede. Kaza anında aracımı park etmeye çalışıyordum ve gelen araç süratliydi, göçükten de anlaşıldığı üzere. Şuanda hastaneye kaldırılan 1 kişi var" dedi.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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