- 37 aracın zincirleme kaza yaptığı TEM, tek şeritten trafiğe açıldı Düzce TEM Otoyolu'nda 5'i otobüs olmak üzere 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 19 kişi yaralandı.

DÜZCE (İHA) - - 37 aracın zincirleme kaza yaptığı TEM, tek şeritten trafiğe açıldı

DÜZCE - Düzce Tem Otoyolu'nda 5'i otobüs olmak üzere 37 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3'ü ağır 19 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle TEM otoyolu İstanbul istikameti trafiğe kapanmıştı. Yapılan çalışmalar sonrasında otoyol tek şeritten trafiğe açıldı.

Kaza, Düzce TEM Otoyolu Gölyaka gişeler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun kar yağışı sebebiyle İstanbul istikametinde seyir halinde olan tır makaslayarak ters şeride döndü. Bu esnada makaslayan tıra çarpmamak için diğer araçlar da fren yapınca 37 araç birbirine girdi. Kaza sonrasında bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. Kaza sebebiyle otoyolda adeta can pazarı yaşanırken, kazada 3'ü ağır 1'i bebek 19 kişi yaralandı. Yaralılar yoğun kar yağışından dolayı olay yerine güçlükle ulaşabilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan yolcu otobüslerindeki yolcular da bölgeye gelen araçlar ile otogara yönlendirilirken, yaklaşık 3 saat kapalı kalan İstanbul istikameti; binek araçların kaldırılmasının ardından tek şeritten ulaşıma açıldı. Gişeler mevkiinde makaslayan tırın kurtarma çalışmaları devam ederken, araçlar gişeler köprüsünden çıkarılarak tekrar otoyola dahil ediliyor.

10 farklı kazada 80 araç birbirine girdi

Öte yandan, yoğun kar yağışı sebebiyle sabah saatlerinden itibaren TEM Otoyolu İstanbul istikametinde 10 farklı trafik kazası meydana geldi, toplamda 80 araç birbirine girdi. Kazalara kısa sürede müdahalede bulunan ekipler, araçların kaldırma çalışmasını gerçekleştirerek ulaşımı aksatmadı.